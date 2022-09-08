В Нальчике отметили 220-летие образования минюста России

Сегодня исполнилось 220 лет с момента образования министерства юстиции России. В честь юбилея в региональном управлении ведомства провели торжественное собрание.
Вначале прозвучала краткая историческая справка. Выступавшие отметили, что Минюст – один из важнейших элементов государства, отвечающий за единство и слаженность правовой системы страны. О задачах регионального управления рассказал его руководитель Жантемир Кужонов.
С праздником юбиляров поздравили представители различных министерств и ведомств. Затем наградили отличившихся. За добросовестный труд часть сотрудников управления Минюста получила почетные грамоты и знаки отличия.
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