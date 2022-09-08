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В Нальчике отметили 220-летие образования минюста России

В Нальчике отметили 220-летие образования минюста России

08.09.2022 | 22:43
Сегодня исполнилось 220 лет с момента образования министерства юстиции России. В честь юбилея в региональном управлении ведомства провели торжественное собрание. Вначале прозвучала краткая историческая справка. Выступавшие отметили, что Минюст – один из важнейших элементов государства, отвечающий за единство и слаженность правовой системы страны. О задачах регионального управления рассказал его руководитель Жантемир Кужонов. С праздником юбиляров поздравили представители различных министерств и ведомств. Затем наградили отличившихся. За добросовестный труд часть сотрудников управления Минюста получила почетные грамоты и знаки отличия.   https://t.me/vestikbr
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