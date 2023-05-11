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В Нальчике отметили 20-тилетие азербайджанского национально-культурного центра «Азери»

В Нальчике отметили 20-тилетие азербайджанского национально-культурного центра «Азери»

11.05.2023 | 15:48
Национально-культурный центр «Азери» создали в республике в 2003-м. За два десятилетия у него появилась сеть филиалов. Открыли их в Прохладном, Баксане и Нартане, рассказал руководитель центра Али Дадашев. По словам общественника, сегодня в Кабардино-Балкарии живут больше двух с половиной тысяч азербайджанцев. Все они прекрасно вписываются в этнокультурную карту республики. На вечере собрались представители других национально-культурных центров, действующих в Кабардино-Балкарии. Звучали заявления о дружбе и братстве народов, живущих в республике и России, и, конечно, многочисленные слова поздравлений. Юбиляров также поздравили гости из Азербайджана и Дагестана, которые специально приехали на праздник. Вечер украсили своими выступлениями студенты Северо-Кавказского государственного института искусств. Они исполнили песни знаменитых азербайджанских композиторов и вокалистов.   https://t.me/vestikbr
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