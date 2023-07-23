В Нальчике отметили 109-ти летие Алима Кешокова

Свои первые стихи Алим Кешоков написал, когда ему было 10 лет. Из-под его пера вышли многочисленные поэтические сборники, романы и повести. Поэт участвовал в Великой Отечественной, был политиком.
Почтить память Алима Кешокова в Нальчике у монумента народному поэту собрались работники культуры, коллеги, жители, неравнодушные к литературе.
На площади звучали стихи поэта, воспоминания о нём, вдохновенные слова о его ярком творчестве. Также в этот день говорили о дружбе двух великих братьев по перу – Алима Кешокова и Кайсына Кулиева. Поэты пронесли её через всю свою жизнь.
Церемония продолжилась и за пределами Нальчика: цветы возложили к памятнику Алиму Кешокову и Кайсыну Кулиеву в Чегеме.
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