В Нальчике отметили 108 лет со дня рождения народного поэта КБР Алима Кешокова

Писатель, политик, участник исторических событий… Сегодня исполнилось 108 лет со дня рождения Алима Кешокова. Почтить его память в Нальчике у монумента народному поэту собрались работники культуры, коллеги, жители, неравнодушные к литературе.
Свои первые стихи Алим Кешоков написал, когда ему было 10 лет. А после создавал многочисленные поэтические сборники, повести и романы. Входил в правление Союза писателей СССР…
Поэт участвовал в Великой Отечественной, работал на ответственных должностях в правительстве Кабардино-Балкарии. Удостоен звания Героя Социалистического труда. Ушел из жизни в 2001-м в возрасте 86 лет…
Церемония продолжилась и за пределами Нальчика: цветы возложили к памятнику Алиму Кешокову и Кайсыну Кулиеву в Чегеме.
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