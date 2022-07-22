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В Нальчике отметили 108 лет со дня рождения народного поэта КБР Алима Кешокова

В Нальчике отметили 108 лет со дня рождения народного поэта КБР Алима Кешокова

22.07.2022 | 15:46
Писатель, политик, участник исторических событий… Сегодня исполнилось 108 лет со дня рождения Алима Кешокова. Почтить его память в Нальчике у монумента народному поэту собрались работники культуры, коллеги, жители, неравнодушные к литературе. Свои первые стихи Алим Кешоков написал, когда ему было 10 лет. А после создавал многочисленные поэтические сборники, повести и романы. Входил в правление Союза писателей СССР… Поэт участвовал в Великой Отечественной, работал на ответственных должностях в правительстве Кабардино-Балкарии. Удостоен звания Героя Социалистического труда. Ушел из жизни в 2001-м в возрасте 86 лет… Церемония продолжилась и за пределами Нальчика: цветы возложили к памятнику Алиму Кешокову и Кайсыну Кулиеву в Чегеме. https://t.me/vestikbr
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