В Нальчике отметили 105-ю годовщину со дня рождения Кайсына Кулиева. В Музыкальном театре состоялся творческий вечер, приуроченный к юбилейной дате.
В фойе многочисленные участники праздничных торжеств могли увидеть широкомасштабную фотовыставку, посвященную жизни и творчеству Кайсына Кулиева.
В президиуме торжественного собрания - известные поэты и писатели из многонациональных республик, гости из Киргизии и Казахстана. Обращение Казбека Кокова к собравшимся зачитал руководитель администрации Главы республики Мухамед Кодзоков.
Кулиев был истинным национальным поэтом, поэтом всей нашей необъятной страны, говорится в тексте. Мастер литературного слова призывал жить законами правды и добра, вел доверительный разговор со своим читателем. Об этом в своем выступлении говорил председатель правления Союза писателей России Николай Иванов.
Мероприятия к 105-летию со дня рождения Кайсына Кулиева продолжатся и завтра.
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