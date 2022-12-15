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В Нальчике отметили 105-ю годовщину со дня рождения Кайсына Кулиева

В Нальчике отметили 105-ю годовщину со дня рождения Кайсына Кулиева

15.12.2022 | 23:10
В Нальчике отметили 105-ю годовщину со дня рождения Кайсына Кулиева. В Музыкальном театре состоялся творческий вечер, приуроченный к юбилейной дате. В фойе многочисленные участники праздничных торжеств могли увидеть широкомасштабную фотовыставку, посвященную жизни и творчеству Кайсына Кулиева. В президиуме торжественного собрания - известные поэты и писатели из многонациональных республик, гости из Киргизии и Казахстана. Обращение Казбека Кокова к собравшимся зачитал руководитель администрации Главы республики Мухамед Кодзоков. Кулиев был истинным национальным поэтом, поэтом всей нашей необъятной страны, говорится в тексте. Мастер литературного слова призывал жить законами правды и добра, вел доверительный разговор со своим читателем. Об этом в своем выступлении говорил председатель правления Союза писателей России Николай Иванов. Мероприятия к 105-летию со дня рождения Кайсына Кулиева продолжатся и завтра.   https://t.me/vestikbr
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