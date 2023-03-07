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В Нальчике открывается выставка авторов изделий ручной работы

В Нальчике открывается выставка авторов изделий ручной работы

07.03.2023 | 14:32
Выставку назвали “Руками женщины”. Экспозицию открыли в Нальчике в Республиканском центре народных художественных промыслов и ремесел. Участвуют около 100 мастеров декоративно-прикладного искусства из всех районов республики. Они уже горят желанием знакомить посетителей со своими работами. Здесь представлены графика, картины из войлока и кожи, чеканка, изделия из стекла, мягкие игрушки. Авторы будут давать мастер-классы по вышивке, гончарному, ювелирному и багетному делу. Работать экспозиция будет работать до 17 марта. https://t.me/vestikbr
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