В Нальчике открывается выставка авторов изделий ручной работы

Выставку назвали “Руками женщины”. Экспозицию открыли в Нальчике в Республиканском центре народных художественных промыслов и ремесел.
Участвуют около 100 мастеров декоративно-прикладного искусства из всех районов республики. Они уже горят желанием знакомить посетителей со своими работами.
Здесь представлены графика, картины из войлока и кожи, чеканка, изделия из стекла, мягкие игрушки. Авторы будут давать мастер-классы по вышивке, гончарному, ювелирному и багетному делу.
Работать экспозиция будет работать до 17 марта.
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