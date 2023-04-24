В Нальчике открывается региональный этап конкурса «Профессионалы»

Сегодня на основной площадке «Профессионалов» – в Кабардино-Балкарском колледже «Строитель» - организаторы провели пресс-конференцию, а следом состоялась торжественная церемония открытия.
Сами испытания начнутся завтра – 25 апреля. В региональном этапе Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству будут участвовать больше полутора сотен конкурсантов. Их разделили на две категории – «юниоры» и «основная».
В первой – школьники с 14 лет, в другой – студенты колледжей. Бороться за звания лучших все они станут в 25 компетенциях. Это, в том числе, преподавание в младших классах, ремонт и обслуживание автомобилей, медицинский и социальный уход, парикмахерское искусство и многое другое.
Сами состязания пройдут сразу на нескольких образовательных площадках. Работу конкурсантов оценят опытные эксперты и наставники. Кстати, за ходом конкурса станут наблюдать и потенциальные работодатели, которым нужны квалифицированные специалисты.
Региональный этап конкурса «Профессионалы» завершится 30 апреля. А финал чемпионата наметили на конец ноября в Санкт-Петербурге.
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