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В Нальчике открывается региональный этап конкурса «Профессионалы»

В Нальчике открывается региональный этап конкурса «Профессионалы»

24.04.2023 | 15:55
Сегодня на основной площадке «Профессионалов» – в Кабардино-Балкарском колледже «Строитель» - организаторы провели пресс-конференцию, а следом состоялась торжественная церемония открытия. Сами испытания начнутся завтра – 25 апреля. В региональном этапе Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству будут участвовать больше полутора сотен конкурсантов. Их разделили на две категории – «юниоры» и «основная». В первой – школьники с 14 лет, в другой – студенты колледжей. Бороться за звания лучших все они станут в 25 компетенциях. Это, в том числе, преподавание в младших классах, ремонт и обслуживание автомобилей, медицинский и социальный уход, парикмахерское искусство и многое другое. Сами состязания пройдут сразу на нескольких образовательных площадках. Работу конкурсантов оценят опытные эксперты и наставники. Кстати, за ходом конкурса станут наблюдать и потенциальные работодатели, которым нужны квалифицированные специалисты. Региональный этап конкурса «Профессионалы» завершится 30 апреля. А финал чемпионата наметили на конец ноября в Санкт-Петербурге.   https://t.me/vestikbr
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