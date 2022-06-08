Сегодня в Нальчике открывается международный кинофестиваль «Кабардино-Балкария-100», посвященный вековому юбилею республики, который продлится до 12 июня. Зрители смогут увидеть фильмы, уже ставшие лауреатами российских и международных кинофорумов, - киргизскую притчу “Дорога в Эдем”, белорусскую мелодраму “Мишень”, якутский эпос “Тыгын Дархан”, режиссерский дебют известного актера Андрея Носкова “Клоун - это я”, а также несколько документальных картин. Одним сеансом предложат посмотреть программу короткометражек стран СНГ. К 110-летию российской анимации подготовлена специальная программа от студии «Союзмультфильм». Почетными гостями станут известные актеры советского и российского театра и кино, в том числе Светлана Немоляева, Александр Пашутин, Светлана Тома, Нина Шацкая, Эвелина Блёданс. Открытие фестиваля – сегодня вечером в Музыкальном театре.