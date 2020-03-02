В Нальчике открыт монумент Кязиму Мечиеву



Сегодня в Долинске открыли новый монумент классику, основоположнику балкарской литературы Кязиму Мечиеву. В торжественной церемонии приняли участие Глава республики Казбек Коков, внук и правнук поэта, представители органов власти и местного самоуправления, творческих союзов и общественности. Кязим Мечиев – олицетворение мужества и стойкости балкарского народа. «Во все времена люди будут приходить к памятнику, чтобы ощутить чувство единения поколений», — отметили на митинге. Автор монумента – художник Борис Гуданаев. Идея создать памятник Кязиму Мечиеву принадлежит праправнучке поэта. У места погребения человека, которого называют «эталоном совести и чести», совершили поминальный обряд. К самому монументу возложили живые цветы.