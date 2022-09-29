В Нальчике открылся семинар “Северный Кавказ в международном контексте: вызовы и возможности”

Проходит он на базе Министерства просвещения и науки Кабардино-Балкарии. Организатор – Совет по внешней и оборонной политике.
На форуме отметили, Северный Кавказ – это часть России, которая соседствует с активно развивающимися и неспокойными регионами Евразии. Обострение международной обстановки требует разъяснения жителям страны перспектив общественно-политической жизни.
Аналогичные встречи уже прошли в Грозном и Владикавказе. Впереди остальные регионы СКФО. Дискуссия проходит при поддержке Фонда президентских грантов, а также Аппарата полпредства Главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе.
Основные цели семинара – повышение политической грамотности аудитории. В данном случае – это преподаватели, студенты-правоведы, волонтеры, журналисты, молодые исследователи.
Как отметили организаторы, такое общение необходимо для быстрого и точного реагирования на вызовы, с которыми сталкивается наша страна, а также для формулирования приоритетов ее внешней политики и безопасности.
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