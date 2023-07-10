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В Нальчике открылся летний Арт-базар товаров ручной работы

В Нальчике открылся летний Арт-базар товаров ручной работы

10.07.2023 | 16:10
Арт-базар на исторической части ул.Кабардинской объединяет людей креативных – мастеров декоративно-прикладного искусства, художников, музыкантов, причем не только из Кабардино-Балкарии, но также из соседних регионов. Здесь можно найти оригинальные сувениры, попробовать свои силы в мастер-классах и ознакомить с ремеслами детей. Элина Байзуллаева, несмотря на юный возраст, уже участница проекта. На арт-базаре – множество интересных вещей – от мыла домашнего изготовления до авторских украшений. Ольга Кархова представила броши в самых разнообразных вариантах. Постоянный участник и посетитель всевозможных ярмарок мастеров – Валентина Гончарова. Она тоже создает аксессуары. Отличительная особенность ее произведений – натуральность материалов. Ул.Кабардинская в Нальчике – место, где можно не только приятно провести время, но и выразить себя, ведь поблизости – в арт-пространстве «Периметр», объединяющем музыкантов, художников, дизайнеров, тоже началась серия летних стартов.   https://t.me/vestikbr
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