В Нальчике открылся форум «Учитель года России» – учителям Кабардино-Балкарии»

В Нальчике сегодня открылся форум «Учитель года России» – учителям Кабардино-Балкарии». В течение двух дней будут делиться опытом лучшие из лучших. В Центре повышения квалификации педагогов собрались победители конкурса «Учитель года» разных лет, притом не только регионального, но и федерального уровня. В качестве слушателей пригласили их коллег из Кабардино-Балкарии. Такую встречу в республике проводят впервые. По словам участников, это прекрасная возможность услышать из первых уст о наиболее перспективных методах работы, узнать секреты мастерства признанных в стране специалистов. Мастер-классы продолжатся и завтра. Такие масштабные встречи педагогов планируют проводить каждый год.