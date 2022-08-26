В Нальчике открылся фестиваль “Кавказ Мьюзик Фест”

Аплодисменты бурные, выступления зажигательные. На сцене Зеленого театра – участники “Кавказ Мьюзик Феста”. Сила голосов, яркость красок и невероятная энергия, идущая в зал, покоряют с первых же минут. Особый статус фестиваля подчеркивает присутствие Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова. Открыл фестиваль концерт, который назвали “Звезды столетия”. На сцене – Авраам Руссо, Денис Клявер, Сати Казанова, Ринат Каримов, Патимат Кагирова, Черим Нахушев, Амур Текуев и многие-многие другие. Практически каждый признается в любви к Родине, отчему краю. Ведет программу знаменитый на всю страну диктор, народный артист России Владимир Березин. В интервью говорит о невероятно теплом приеме, о взаимодействии душ и сердец. Номера менялись в формате калейдоскопа. А между – короткие видеорассказы о Кабардино-Балкарии. Конечно, жители республики выходили и на сцену – с песнями на родных языках. “Кавказ Мьюзик Фест” - новый проект, который запустили в год празднования столетнего юбилея республики. Посмотреть на выступления звезд российской и кавказской эстрады пришли больше двух тысяч человек. В зале – полный аншлаг. Фестиваль многодневный и включает в себя четыре разноформатных концерта. “Звезды столетия” выступили на ура. Финальным аккордом дня открытия стал фейерверк. Второй день фестиваля посвятят танцам. Здесь, в Зеленом театре, сегодня вечером пройдет хореографический концерт “Ритмы Кавказа”. В нем будут участвовать государственные ансамбли Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Адыгеи.