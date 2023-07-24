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В Нальчике открылся этап чемпионата «Профессионалы»

В Нальчике открылся этап чемпионата «Профессионалы»

24.07.2023 | 16:20
В министерстве просвещения и науки КБР сегодня дали старт отборочному этапу всероссийского чемпионата «Профессионалы». В его рамках проведут мастер-классы, проф_ориентационные занятия для абитуриентов и школьников, а также экскурсии и деловые встречи с представителями организаций и предприятий республики. Отборочный этап пройдет в течение пяти дней, и участники будут состязаться в одной компетенции – «Промышленное садоводство». Ну, а на открытие собрались представители различных региональных ведомств – Минпросвещения, труда и социальной защиты, а также Минцифры. В зале присутствовали и сами участники. В этом году в отборочном этапе всероссийского чемпионата по профмастерству «Профессионалы» заявлены команды не только из нашей республики, но и из других регионов – Татарстана, Саратовской, Белгородской и Воронежской областей. Организаторы отмечают, что с каждым годом охват участников будет только расти. И сегодня же в Минпросвещении провели круглый стол на тему: «Современная техника и технологии производства плодов, ягод и посадочного материала». На него пригласили ученых, бизнесменов, преподавателей и общественных деятелей. Ну а первые отборочные состязания состоятся уже завтра в агропромышленном колледже в Старом Череке. Там они и продлятся три дня. Также запланировали мастер-классы для абитуриентов и школьников, экскурсии и деловые встречи с представителями сельхозпредприятий республики. Итоги подведут утром в пятницу.   https://t.me/vestikbr
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