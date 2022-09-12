В Нальчике открылся Центр уличного баскетбола

Это уже 11-й спортивный объект международного класса, который возвел в стране “Промсвязьбанк” совместно с Российской федерацией баскетбола. Напомним, что республика сотрудничает с этой финансово-кредитной организацией: в июне нынешнего года на 25-м Петербургском международном экономическом форуме было заключено соответствующее соглашение. Документ подписали Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков и председатель “Промсвязьбанка” Петр Фрадков. Сегодня руководитель региона поблагодарил Петра Фрадкова, а также президента Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко за столь значимую инициативу и поддержку нашей республики и ее жителей. Казбек Коков считает, что открытие площадки, которая занимает четыре тысячи квадратных метров, будет способствовать достижению главной цели, поставленной президентом страны Владимиром Путиным: привлечь в массовый спорт как можно больше людей, сформировать в обществе приверженность к здоровому образу жизни.