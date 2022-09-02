В Нальчике открылись новые скверы

Сквер на пересечении Ленина-Тарчокова сразу же полюбился жителям благодаря необычным дизайнерским решениям. На открытие нового места отдыха собралось много людей. Пожилые, дети, студенты… Здесь же представители горадминистрации и дизайнеры. Площадку разделили на несколько зон, при этом все деревья удалось сохранить. Благоустроены прогулочные дорожки, вдоль которых установили параболические и двусторонние скамьи, навесы с качелями, а также беседки. Все они выполнены в едином стиле, в основном из дерева. В центре сквера – сцена с амфитеатром. Здесь и состоялся первый концерт. Выступали ученики 33 школы, которая находится по соседству. Песни и танцы народов России стали подарком ко Дню государственности Кабардино-Балкарии. Как и само место отдыха. Гостями праздника в этот вечер стали дети из Херсонской области, отдыхающие в реабилитационном центре “Радуга”. Они пели и танцевали вместе со сверстниками. Школьные творческие коллективы представили зрителям около двух десятков номеров. И все были восприняты на ура. Возле главного корпуса КБГУ тоже звучали песни от юных исполнителей и стихи о республике. Представили в новом сквере и танцы народов Кавказа. Все это – в исполнении воспитанников городского центра детского и юношеского творчества. В нем занимаются дети от пяти до 18 лет. Юных артистов горожане поддерживали бурными аплодисментами. В сквере напротив КБГУ есть стилизованные стойки для качелей и новые скамейки. Также здесь появился каменный шахматный стол и дополнительные пешеходные тропы. По замыслу дизайнеров сквер состоит из двух частей – активной, предназначенной для студентов, и тихой – для жителей соседних многоэтажек. Новую зону отдыха открыли и в районе “Стрелка” - на пересечении улиц Идарова и Мовсисяна. К вечеру было очень многолюдно. Собравшиеся говорили, что искренне рады преобразованиям. Вдоль тротуара появились скамейки с навесами, здесь удобно сидеть и в жару, и в непогоду. Есть теперь и место для игры в настольный теннис. Стол прочный, выполнен из искусственного камня. Качели, горки, трубы… Детвора больше всего рада игровой площадке. Развлекательную программу организовали и в районе аэропорта. На праздник в обновленный сквер им. Гагарина пригласили аниматоров. Детей угощали напитками и мороженым. А еще раздавали надувные шары. Малыши участвовали в концерте с призами, а взрослые оценивали возможности, предоставленные горожанам для отдыха. Новые тротуары, дизайнерские скамейки, пол из резиновой крошки для безопасности детей… Отдых должен быть спокойным и комфортным. Тем временем жители микрорайона “Нарт” весело проводили время в сквере на улице братьев Амшоковых… Это абсолютно новая парковая зона, которую уже называют незаменимой. Бывают здесь представители всех возрастов. Ученики 27-й школы участвовали в массовом флешмобе в честь официального открытия. На торжества пришла и Хаужан Амшокова – уроженка Вольного аула – родственница героев, чьими именами назвали улицу. В честь открытия сквера звучали патриотические мелодии. Дети не только пели, но и танцевали. Во всех новых и отремонтированных скверах произносили поздравления и слова благодарности за возможность с комфортом проводить свободное время недалеко от дома.