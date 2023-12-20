В Нальчике открылись елочные базары

На елочных базарах – временное затишье: людей пока не очень много, а потому есть возможность прицениться и выбрать то самое дерево, которое создаст и поддержит ощущение праздника. Выбор здесь очень большой.
Сосны, ели, пихты… От обилия и красоты хвойных разбегаются глаза. Есть деревья, выращенные в питомниках Кабардино-Балкарии, но большинство – родом из Пензенской и Ульяновской областей.
Елочные базары заработали в Нальчике в середине декабря. В департамент экономики городской мэрии поступило больше полусотни заявок от продавцов.
Чтобы зеленая новогодняя красавица дольше радовала глаз, нужно соблюдать определенные правила, советуют участники ярмарки.
А приобрести главный атрибут новогоднего праздника в этом году можно будет вплоть до 30 декабря.
