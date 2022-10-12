В Нальчике открылись Дни Эрмитажа на Северном Кавказе

Ко Дню рождения Кабардино-Балкарского университета в Нальчике открылась выставка работ выдающегося художника-ювелира Аси Еутых. Она привезла в Кабардино-Балкарию экспонаты своей персональной выставки, которая прошла в Государственном Эрмитаже 15 лет назад. В числе самых известных работ и ее знаменитый походный трон.
Программа Дней Эрмитажа на Северном Кавказе обширная. О том, что ждет поклонников искусства, на пресс-конференции в Нальчике рассказали представители всемирно известного музея. Это выставки, лекции, мастер-классы… Также говорили о своей просветительской работе. Образовательные центры Эрмитажа есть в Венеции и Амстердаме, Выборге, Казани и Омске. Первый вузовский создали осенью 2020-го при Кабардино-Балкарском госуниверситете. Это стало историческим событием в культурной жизни региона.
Центр “Эрмитаж-Кавказ” находится в курортной зоне Нальчика, там, где размещен медицинский факультет КБГУ. Здание имеет историческое значение – ему больше ста лет. И в честь Дней Эрмитажа на Северном Кавказе здесь открыли выставку. Представлены работы ювелира и оружейника, почетного члена Российской академии художеств Аси Еутых. Ровно 15 лет назад в Эрмитаже состоялась персональная выставка народного художника Адыгеи и Кабардино-Балкарии, которую тогда назвали “В зеркале традиций”. Сегодня в Нальчике можно увидеть наиболее известные ее работы, которые в свое время стали экспонатами музея в Санкт-Петербурге.
Ася Еутых показала в столице Кабардино-Балкарии легендарный походный трон в стиле скифского звериного искусства. Она трудилась над ним целый год. Использовала около 50 килограммов бронзы, позолоту и гранат-альмандин. Здесь же ювелир пообщалась с воспитанниками клуба “Эрмитаж-класс”, который действует в 33 школе Нальчика. У юных поклонников искусства появилась уникальная возможность пообщаться с первым в мире автором, чьи работы выставляли в Эрмитаже при жизни.
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