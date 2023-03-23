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В Нальчике открыли выставку, посвященную ученым Салиху и Тамаре Эфендиевым

В Нальчике открыли выставку, посвященную ученым Салиху и Тамаре Эфендиевым

23.03.2023 | 16:23
Супруги Эфендиевы – авторы более чем 300 статей по истории, литературоведению и теории культуры. Работали в госуниверситете. Совместно изучали творчество Кайсына Кулиева. Результатом исследований стал многотомник, посвященный народному поэту Кабардино-Балкарии. В основе выставки – фотографии, рассказывающие о жизненном пути докторов наук, о людях, с которыми они трудились и дружили. Здесь же воспоминания родственников и коллег. Выставку посвятили Году педагога и наставника, которым объявлен 2023-й, а также приближающемуся Дню возрождения балкарского народа. Ее, кстати,сопровождает видеофильм о чете Эфендиевых. Узнать больше о людях, которые внесли неоценимый вклад в науку, культуру и образование республики, можно будет до конца марта.   https://t.me/vestikbr
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