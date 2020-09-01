В Нальчике открыли сквер имени адмирала Головко

Сегодня в Нальчике открыли сквер имени Арсения Головко. В церемонии приняли участие Глава республики Казбек Коков, члены правительства, депутаты парламента, представители администрации Нальчика, общественность. «Подвиг североморцев под руководством Арсения Григорьевича показал всем, что они сумели отстоять город Мурманск, отстоять порт, через который обеспечивали поставку военной техники по программе ленд-лиза. Их подвиг навсегда останется в истории, в наших сердцах. Мы гордимся своим земляком, мы пронесем в сердцах память о доблестном сыне Кабардино-Балкарии», -отметил в своем выступлении Глава республики. Сквер имени адмирала Головко открывается в год Славы и памяти, когда страна отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной. Сохранение исторической памяти сегодня как никогда востребовано, подчеркнул глава региона.

Закладку сквера начали в день рождения Арсения Головко 23 июня. С работой строители справились за 3 месяца. В центре установили бронзовый бюст адмирала. У подножия памятника настоящий якорь.