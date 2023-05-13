В Нальчике открыли Школу студенческого самоуправления «Шаг»

Этот проект регионального Молодежного центра.
Запустили его, чтобы юноши и девушки обрели знания и практические навыки в области студенческого самоуправления. Также среди целей школы – развить лидерские качества и социальную активность молодежи. В занятиях, которые решили организовать в одном из санаториев, участвуют 80 активистов из разных колледжей.
Программа рассчитана на четыре дня. Это сочетание лекционных занятий, тренингов и командных игр. В качестве экспертов – руководители студенческих организаций из разных уголков нашей страны. Культурная программа предполагает поездки к достопримечательностям Кабардино-Балкарии.
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