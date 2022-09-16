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В Нальчике открыли ресурсный центр для обучения детей с ограничениями по здоровью “Доброшкола”

В Нальчике открыли ресурсный центр для обучения детей с ограничениями по здоровью “Доброшкола”

16.09.2022 | 16:47
Комфортные условия и доступная среда для каждого ребенка… В коррекционной школе-интернате №1 Нальчика открыли ресурсный центр “Доброшкола”. Это часть реализации нацпроекта “Образование”. В церемонии открытия приняли участие представители Минпросвещения республики, мэрии столицы. Педагоги и воспитанники интерната подготовили для них концертную программу. Проект “Доброшкола" предусматривает создание современных условий для обучения и воспитания детей с ограничениями по здоровью. Всего на реализацию проекта школе-интернату выделили почти 8 млн рублей. На эти средства закупили различное оборудование для учебных мастерских, оснастили кабинеты для индивидуальных коррекционных занятий с детьми, обновили библиотеку. После торжественной церемонии перерезания красной ленточки для гостей провели экскурсию по учебному заведению.
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