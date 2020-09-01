В Нальчике открыли памятник командиру отряда «Гром»





На базе Управления по контролю за оборотом наркотиков состоялся памятный митинг, посвященный открытию памятника-бюста командиру отряда спецназа «Гром» полковнику полиции Владиславу Каширокову. В мероприятии принял участие Глава КБР. Казбек Коков отметил символичность проведения митинга в преддверии Дня солидарности в борьбе с терроризмом, отозвался о полковнике как об одном из достойных сынов республики. «Он верой и правдой служил своему государству, умел дружить, был настоящим офицером», — сказал глава КБР.

Министр внутренних дел по КБР Василий Павлов выразил соболезнования семье Каширокова и отметил, что руководство ведомства единодушно поддержало инициативу личного состава установить памятник командиру отряда, который на протяжении всей своей жизни был достойным боевым офицером, верным другом и надежным товарищем. Слова благодарности за поддержку и помощь семье выразила мать Владислава Каширокова. Воспоминаниями о боевом товарище поделились друзья и коллеги. Собравшиеся почтили минутой молчания память полковника полиции, а также всех солдат правопорядка, кто в разные годы отдал свою жизнь за мирное будущее своего Отечества, и возложили к памятнику цветы.