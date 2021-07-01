В Нальчике открыли обновленный шахматный домик





В столице республики открыли обновленный шахматный домик, который расположен в Атажукинском саду. Гранитные столы со встроенными шахматными досками, деревянные скамейки, открытая терраса. Домик, который рассчитан на восемь игровых пар, стоит в окружении гигантских фигур. Оформление выдержано в единой стилистике. Реконструировали домик в рамках программы по развитию Атажукинского сада, которая рассчитана на период до 23-го года. Обновление любители шахмат решили отметить турниром. Первые партии здесь сыграли воспитанники клуба «Ладья».