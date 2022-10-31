В Нальчике открыли новый тренировочный центр клуба дзюдо «Локомотив»

В Нальчике в эти выходные открыли новый тренировочный центр клуба дзюдо «Локомотив». Создан он на базе зала, которые долгие годы существовал в столице Кабардино-Балкарии, но не имел столь серьезной технической составляющей.
Показательные выступления юных дзюдоистов – часть торжественной церемонии. Известные российские спортсмены и тренеры Алим и Залим Гадановы сами когда-то здесь начинали заниматься и уже больше 15 лет обучают детей.
Теперь очередь юных спортсменов фанатично идти к своей мечте. В новом тренировочном центре для этого есть все условия: современный зал с татами, душевые, раздевалки, тренажеры. А желающих обучаться дзюдо в Кабардино-Балкарии не просто много. В этом зале в 5 смен ежедневно занимаются больше 500 человек.
Обновление стало возможным благодаря поддержке «Российских железных дорог». Для региона это не просто серьезное событие – большой рывок вперед. Тем более, что всего за несколько лет порядка двух десятков талантливых спортсменов из КБР попали в сборную России.
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