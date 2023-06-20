В Нальчике открыли молодежный этнографический лагерь

Проект разработали в молодежном клубе Русского географического общества «Альтаир». Этнолагерь получил грантовую поддержку РГО. Участники побывают в местах, где находятся исторические, в том числе архитектурные памятники. Вместе с ними в путешествие по республике отправятся ученые, которые расскажут о древностях много интересного. В проекте будут участвовать не только юные исследователи из Кабардино-Балкарии. Приедут и активисты из других российских регионов – победители конкурса, который провели в Русском географическом обществе. Сведениями, которые удастся собрать, участники экспедиций будут делиться на интернет-ресурсах РГО.