В Нальчике открыли мемориальную доску Виктору Поповичу

Он брался за самые амбициозные проекты: вольфрамо-молибденовый комбинат в Тырныаузе, промышленные комплексы и жилые дома, Дворцы культуры и санатории, канатные дороги… Как меценат, заслуженный строитель России Виктор Попович помогал возводить храмы, в том числе собор Марии Магдалины в Нальчике.
Те, кто знал Виктора Поповича, работал с ним и дружил, собрались на площадке возле дома по Ногмова-Шогенцукова на церемонию открытия памятной доски Попович был человеком, который отличался высоким профессионализмом, а к молодым специалистам всегда относился по-доброму, вспоминает строитель Руслан Дзугулов.
Открытие памятной доски - это символ признательности человеку, который внес существенный вклад в формирование архитектурного облика Кабардино-Балкарии, отмечали на митинге.
В Институте архитектуры, строительства и дизайна КБГУ есть аудитория им. Поповича. Его семья учредила ежемесячную стипендию наиболее отличившемуся студенту. Сертификат передали представителям университета. Право открыть мемориальную доску предоставили Алексею Мамхегову и Валерию Сижажеву. Собравшиеся возложили цветы и минутой молчания почтили память человека, который ушел из жизни в декабре 2018-го.
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