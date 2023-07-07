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В Нальчике открыли мемориальную доску в честь ветерана ВОВ Марии Сасиковой

В Нальчике открыли мемориальную доску в честь ветерана ВОВ Марии Сасиковой

07.07.2023 | 21:59
Установили табличку на доме, где жила фронтовик. Здесь собрались люди, которые хорошо знали Марию Сасикову – ее бывшие коллеги, родные. Она попала на фронт совсем юной. Была радисткой и первый бой с фашистами приняла в Майском районе. После ранения демобилизовалась. Уже после Великой Отечественной работала на руководящих должностях в комсомольских и партийных органах, а также на промышленных предприятиях. Собравшиеся почтили память Марии Сасиковой минутой молчания. Право отрыть доску предоставили сыну и племяннице ветерана. К стене, на которой она установлена, возложили цветы.   https://t.me/vestikbr
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