В Нальчике открыли мемориальную доску в честь погибших военнослужащих Дмитрия Орехова и Анзора Жиляева

В Нальчике появилась мемориальная плита Дмитрию Орехову и Анзору Жиляеву. В торжественной обстановке ее открыли сегодня в 7-й школе, где учились военнослужащие.
Они сложили свои головы при защите Отечества, участвуя в СВО. На митинг пришли представители власти, военкомата, общественники. Собрались учителя и учащиеся. Пригласили родственников Орехова и Жиляева.
Педагоги делились воспоминаниями о том, как учились Дмитрий и Анзор. А воспитанники кадетского класса подготовили патриотическую программу. Память героев почтили минутой молчания.
Дмитрию Орехову было 39, Анзору Жиляеву – 25. Указом Президента России оба награждены орденами Мужества. Посмертно. Сегодня к памятной плите возложили живые цветы.
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