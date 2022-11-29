home
Главная
>
Новости
>
В Нальчике открыли мемориальную доску в честь партийного и государственного деятеля Кишуки Кушхова

В Нальчике открыли мемориальную доску в честь партийного и государственного деятеля Кишуки Кушхова

29.11.2022 | 16:08
Сегодня в Нальчике открыли мемориальную доску в память о Кишуке Кушхове – участнике Великой Отечественной, видном государственном деятеле Кабардино-Балкарии. У дома на проспекте Ленина, где Кушхов прожил почти 20 лет, собрались его родственники, представители власти и общественных организаций. Они говорили о роли политика в восстановлении республики в послевоенные годы, о том, насколько его талант и трудолюбие были востребованы временем. Кишука Кушхов занимал в регионе ключевые посты и 15 лет возглавлял Совет министров КБАССР. В завершении встречи собравшиеся почтили память Кишуки Кушхова минутой молчания и по традиции возложили цветы.   https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных