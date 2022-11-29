В Нальчике открыли мемориальную доску в честь партийного и государственного деятеля Кишуки Кушхова

Сегодня в Нальчике открыли мемориальную доску в память о Кишуке Кушхове – участнике Великой Отечественной, видном государственном деятеле Кабардино-Балкарии.
У дома на проспекте Ленина, где Кушхов прожил почти 20 лет, собрались его родственники, представители власти и общественных организаций.
Они говорили о роли политика в восстановлении республики в послевоенные годы, о том, насколько его талант и трудолюбие были востребованы временем. Кишука Кушхов занимал в регионе ключевые посты и 15 лет возглавлял Совет министров КБАССР.
В завершении встречи собравшиеся почтили память Кишуки Кушхова минутой молчания и по традиции возложили цветы.
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