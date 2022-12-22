В Нальчике открыли мемориальную доску в честь народного поэта КБР Магомета Мокаева

Сегодня в Нальчике открыли мемориальную доску в честь народного поэта Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии Магомета Мокаева. Ее установили на проспекте Ленина – на доме, где жил поэт.
На церемонию собрались родственники, коллеги, общественные деятели, поклонники творчества литератора. С инициативой увековечить память народного поэта выступила его семья.
Магомет Мокаев родился в конце 30-х годов прошлого столетия. В середине 60-х вступил в Союз писателей СССР. Литературовед, переводчик, журналист, собиратель фольклора... Он был среди тех, кто развивал балкарскую литературу. Делал это в том числе на посту главного редактора журнала “Минги-Тау”. Не стало Магомета Мокаева в 2006-м.
https://t.me/vestikbr