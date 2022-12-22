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В Нальчике открыли мемориальную доску в честь народного поэта КБР Магомета Мокаева

В Нальчике открыли мемориальную доску в честь народного поэта КБР Магомета Мокаева

22.12.2022 | 22:19
Сегодня в Нальчике открыли мемориальную доску в честь народного поэта Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии Магомета Мокаева. Ее установили на проспекте Ленина – на доме, где жил поэт. На церемонию собрались родственники, коллеги, общественные деятели, поклонники творчества литератора. С инициативой увековечить память народного поэта выступила его семья. Магомет Мокаев родился в конце 30-х годов прошлого столетия. В середине 60-х вступил в Союз писателей СССР. Литературовед, переводчик, журналист, собиратель фольклора... Он был среди тех, кто развивал балкарскую литературу. Делал это в том числе на посту главного редактора журнала “Минги-Тау”. Не стало Магомета Мокаева в 2006-м.   https://t.me/vestikbr  
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