В Нальчике открыли мемориальную доску в честь народного писателя Берта Гуртуева

Поэт и прозаик, литературовед и переводчик… Берт Гуртуев был одним из тех, кто создавал и развивал балкарскую литературу. Его память решили почтить, установив на доме, где жил знаменитый автор, мемориальную доску.
Этой осенью исполнится 113 лет со дня рождения Берта Гуртуева. На церемонию в память о поэте собрались его родственники и коллеги, представители общественности, поклонники творчества литератора.
Кайсын Кулиев в свое время писал о коллеге: «Он стоял у истоков родной советской литературы не только как счастливый свидетель ее зарождения, но и как активный строитель». После открытия мемориальной доски состоялась церемония возложения цветов.
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