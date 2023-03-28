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В Нальчике открыли мемориальную доску в честь народного писателя Берта Гуртуева

В Нальчике открыли мемориальную доску в честь народного писателя Берта Гуртуева

28.03.2023 | 16:15
Поэт и прозаик, литературовед и переводчик… Берт Гуртуев был одним из тех, кто создавал и развивал балкарскую литературу. Его память решили почтить, установив на доме, где жил знаменитый автор, мемориальную доску. Этой осенью исполнится 113 лет со дня рождения Берта Гуртуева. На церемонию в память о поэте собрались его родственники и коллеги, представители общественности, поклонники творчества литератора. Кайсын Кулиев в свое время писал о коллеге: «Он стоял у истоков родной советской литературы не только как счастливый свидетель ее зарождения, но и как активный строитель». После открытия мемориальной доски состоялась церемония возложения цветов.   https://t.me/vestikbr
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