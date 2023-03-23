В Нальчике открыли мемориальную доску старшему сержанту полиции Альберту Гехову

Утро в 19-й школе Нальчика сегодня началось по-особеннному. Прямо у входа ученики с флагами России и Кабардино-Балкарии встречали тех, кто пришел сюда, чтобы почтить память старшего сержанта полиции Альберта Гехова и открыть мемориальную доску. Это представители Росгвардии, администрации Нальчика, родственники и сослуживцы.
Альберт Гехов участвовал в специальной военной операции и погиб в Мелитополе в минувшем феврале. Автобронеколонна, в которой он находился, подверглась неожиданному нападению. Старший сержант открыл стрельбу по противнику и в результате получил ранение, от которого скончался на месте.
За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении долга, Альберт Гехов награжден орденом Мужества. А все стихи и песни сегодня звучали в его честь.
Участники митинга возложили цветы и почтили память старшего сержанта Альберта Гехова минутой молчания.
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