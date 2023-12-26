В Нальчике открыли главную республиканскую елку

По пять спектаклей в день… Сегодня в Музыкальном театре открыли главную республиканскую елку.
В этом году главные герои сказки – Крокодил Гена и его друзья. На праздник пригласили сирот, детей с ограничениями по здоровью, из многодетных и малоимущих семей.
Новогодние представления и вручение подарков по традиции организуют республиканское правительство и Федерация профсоюзов.
Дети живо откликались на игру артистов, а после с удовольствием водили хоровод. Каждому достался сладкий новогодний подарок.
https://t.me/vestikbr