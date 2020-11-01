В Нальчике открыли футбольную школу «Локомотив»

В Кабардино-Балкарии открыли детскую футбольную школу «Локомотив». Теперь мальчики, желающие связать свою жизнь с этим видом спорта, могут легко осуществить свою мечту. Для этого не нужно никуда выезжать. Все условия для воспитания профессиональных футболистов будут созданы здесь. В гости к юным спортсменам приехал двукратный чемпион России, знаменитый защитник Дмитрий Сенников.

«Мы приехали открыть футбольную школу «Локомотив», будем находить таланты, возможно скоро, по хорошей традиции, местные футболисты будут играть в команде», — говорит Дмитрий Сенников.

«Локомотив» планирует создать целую сеть детских школ. Открывать их станут в регионах, где есть для этого возможности: спортивный комплекс, футбольное поле с современным покрытием, тренерский состав. В Кабардино-Балкарии всем параметрам соответствуют.

Детская футбольная школа работает в Академии спорта «Пять колец», которую открыли совсем недавно – в сентябре этого года. В кенженском «Локомотиве» смогут заниматься дети в возрасте от четырех до 12-ти лет.

Основная задача федерального проекта – отобрать как можно больше талантливых игроков из региональных футбольных школ в основную Академию «Локомотива», а затем – и в состав команды. Заниматься с детьми будут тренеры, которые стажировались в самом клубе. Первая группа наставников уже вернулась из Москвы.

Приступить к занятиям в футбольной школе «Локомотив» планируют уже в середине ноября.