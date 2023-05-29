В Нальчике открыли форум ко Дню российского предпринимательства

Участники съехались со всего Северного Кавказа. Они решили обсудить, как совершенствовать бизнес-процессы, в том числе логистику и продажи. В роли спикеров – титулованные представители сферы Юга России.
Участвуют и руководители различных госструктур. Так, сегодня говорили о возможностях национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».
На форуме организовали выставку товаров, которые изготовили самозанятые жители республики. При создании многих «экспонатов» использованы национальные мотивы.
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