В Нальчике открыли движение на отремонтированном участке улицы Кабардинской

Сегодня состоялось торжественное открытие движения на отремонтированном участке автодороги Нальчик - Майский по улице Кабардинской от улицы Идарова до выезда из города. Протяженность дорожного объекта ― 4,6 километра. Это альтернативный маршрут в столицу республики со стороны Майского и Прохладненского районов и одна из наиболее загруженных дорог, где суточный трафик достигает 35 тысяч единиц транспорта, в том числе грузового. “Конечно, главной задачей для нас было обеспечение безопасности всех участников дорожного движения”, - написал Глава КБР Казбек Коков в своем телеграм-канале. Масштаб проведенных работ внушительный. Участок расширен до 4 полос с разделительной полосой и пешеходными переходами с противоскользящим покрытием, появилась дополнительная полоса для поворота на улицу Ашурова. Дорога оснащена “умными” детекторами, дорожными контроллерами и обзорными камерами, регулирующими трафик. На дорожном объекте установлены новые светофоры, позаботились и об освещенности — установили новые опоры освещения с современными светодиодными светильниками по обе стороны дороги. Въезд в Нальчик с этой стороны стал современным, значительно более безопасным и комфортным.