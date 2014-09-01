В Нальчике открыли два новых пункта вакцинации от коронавируса





В Нальчике открыли два новых пункта вакцинации от коронавируса. Находятся они в центре столицы Кабардино-Балкарии – в местах, где обычно много людей. Прививочный пункт теперь работает в республиканском Многофункциональном центре на улице Хуранова. Врачебный кабинет расположен рядом с залом, где принимают посетителей. Работают здесь специалисты первой городской поликлиники. В день открытия они обслужили 10 пациентов. Ещё один новый пункт открыли в крупном супермаркете на проспекте Кулиева. Работают они каждый день, включая выходные, с 10-ти до 16-ти часов. Всего же в Кабардино-Балкарии сегодня действуют около полутора сотен точек, где можно сделать прививку. Это кабинеты при больницах и поликлиниках, выездные бригады медиков и пункты в местах с высокой проходимостью.