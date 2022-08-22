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В Нальчике открыли Центр опережающей профессиональной подготовки по федеральному проекту "Молодые профессионалы"

В Нальчике открыли Центр опережающей профессиональной подготовки по федеральному проекту "Молодые профессионалы"

22.08.2022 | 16:43
В Нальчике открыли Центр опережающей профессиональной подготовки по федеральному проекту "Молодые профессионалы". Эта площадка будет концентрировать ресурсы региона, которые позволяют развивать систему профориентации и ускоренного обучения самым востребованным профессиям. Центр осмотрели руководители Минтруда и Минпросвещения Алим Асанов и Анзор Езаов. Оборудование здесь – самое современное. Оно позволяет проводить программы подготовки и повышения квалификации для граждан самых разных категорий – от юношей до пенсионеров. “Мозг” всей системы профессионального образования Кабардино-Балкарии разместили в гуманитарно-техническом колледже. Центры опережающей подготовки по федеральному проекту “Молодые профессионалы” создают в разных регионах согласно поручению главы государства. Содействует в этом национальный проект “Образование”. https://t.me/vestikbr
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