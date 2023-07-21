В Нальчике открылась выставка «Янтарный берег России»

Она расскажет о происхождении балтийского янтаря и о том, как люди обрабатывали его на протяжении тысячелетий.
Янтарь – это окаменевшая смола. Все эти экспонаты привезли из Калининграда. Там работает единственный в России музей янтаря. В Кабардино-Балкарии можно будет увидеть около 200 образцов, а также фотографии и фильм об этом удивительном природном материале.
Фрагменты с включениями из растительного и животного миров способны воссоздать картину древности... Из него традиционно создают украшения и предметы интерьера. И невозможно вообразить, что этому материалу - примерно 40 миллионов лет.
Янтарь может быть 200 разных оттенков и разной степени прозрачности. Самые редкие экземпляры – голубые и зеленые. Увидеть все разнообразие экспонатов, которые привезли калининградские музейщики, можно в течение месяца.
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