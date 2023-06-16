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В Нальчике открылась выставка «Традиции Абрамцева сквозь века»

В Нальчике открылась выставка «Традиции Абрамцева сквозь века»

16.06.2023 | 10:40
Экспозицию представили в Национальном музее Кабардино-Балкарии. Здесь собрано больше 120 экспонатов. Это картины, предметы мебели, работы из дерева и кости, скульптуры и керамика, элементы старинной одежды. Имена авторов широко известны – Михаил Врубель, Андрей Васнецов, Дементий Шмаринов… Организаторы отмечают: на выставке можно увидеть шедевры, созданные в традициях Абрамцевского художественного кружка и мастерских. Неформальное объединение русской интеллигенции – художников, музыкантов, актеров – существовало в конце 19 века недалеко от Сергиева Посада.   https://t.me/vestikbr
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