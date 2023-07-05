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В Нальчике открылась выставка «Связующие нити»

В Нальчике открылась выставка «Связующие нити»

05.07.2023 | 16:10
Традиционная русская иконопись и супрематизм… Эти направления соединяет в своем творчестве народный художник республики Андрей Колкутин. Выставку, где можно увидеть произведения Андрея Колкутина, назвали «Связующие нити». Открыта она в выставочном павильоне парка Столетия Кабардино-Балкарии. Рядом – произведения супруги народного художника – Айгюль Кадыралиевой. Вышивка гладью стала для нее одним из способов запечатлеть эмоции. В зале представлены почти полсотни произведений, многие из которых до этого в Нальчике не демонстрировали. Авторы создавали их в разные годы. Есть и совершенно новые. По словам организаторов, экспозиция позволяет проследить творческий путь художников и обнаружить те самые нити, которые связывают сюжеты и эпохи, материалы и техники, идеи и направления. На открытии выставки собрались друзья и коллеги художников, а также те, кто интересуется изобразительным искусством. Желающие могли пообщаться с авторами в неформальной обстановке. Увидеть работы Андрея Колкутина и Айгюль Кадыралиевой можно до 27 июля.   https://t.me/vestikbr
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