В Нальчике открылась выставка «Связующие нити»

Традиционная русская иконопись и супрематизм… Эти направления соединяет в своем творчестве народный художник республики Андрей Колкутин.
Выставку, где можно увидеть произведения Андрея Колкутина, назвали «Связующие нити». Открыта она в выставочном павильоне парка Столетия Кабардино-Балкарии. Рядом – произведения супруги народного художника – Айгюль Кадыралиевой. Вышивка гладью стала для нее одним из способов запечатлеть эмоции.
В зале представлены почти полсотни произведений, многие из которых до этого в Нальчике не демонстрировали. Авторы создавали их в разные годы. Есть и совершенно новые. По словам организаторов, экспозиция позволяет проследить творческий путь художников и обнаружить те самые нити, которые связывают сюжеты и эпохи, материалы и техники, идеи и направления.
На открытии выставки собрались друзья и коллеги художников, а также те, кто интересуется изобразительным искусством. Желающие могли пообщаться с авторами в неформальной обстановке. Увидеть работы Андрея Колкутина и Айгюль Кадыралиевой можно до 27 июля.
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