В Нальчике открылась выставка «Семейный альбом»

Стены выставочного зала превратили в своеобразные страницы альбома, на которых поместили фото ветеранов, в том числе в окружении их семей, а также оцифрованные снимки 40-х годов прошлого века. Почетным гостем стал участник Великой Отечественной Борис Долбня, чьи фотографии также вошли в «Семейный альбом».
Автор идеи создать в музее «Семейный альбом» – ученица 11-го класса второго нальчикского лицея Ульяна Красильникова. В прошлом году полуфиналистка федерального конкурса «Большая перемена» выиграла грант Росмолодежи на реализацию проекта.
Это не просто выставка, но и создание настоящего фотоальбома с изображениями ветеранов Великой Отечественной. На открытии особые слова благодарности звучали в их адрес, а также в адрес тех, кто сегодня защищает целостность России.
В честь открытия выставки организовали концерт: выступали юные артисты театра танца «Каллисто»... Экспозиция будет работать в Музее изобразительных искусств до середины мая.
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