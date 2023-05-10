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В Нальчике открылась выставка «Семейный альбом»

В Нальчике открылась выставка «Семейный альбом»

10.05.2023 | 18:36
Стены выставочного зала превратили в своеобразные страницы альбома, на которых поместили фото ветеранов, в том числе в окружении их семей, а также оцифрованные снимки 40-х годов прошлого века. Почетным гостем стал участник Великой Отечественной Борис Долбня, чьи фотографии также вошли в «Семейный альбом». Автор идеи создать в музее «Семейный альбом» – ученица 11-го класса второго нальчикского лицея Ульяна Красильникова. В прошлом году полуфиналистка федерального конкурса «Большая перемена» выиграла грант Росмолодежи на реализацию проекта. Это не просто выставка, но и создание настоящего фотоальбома с изображениями ветеранов Великой Отечественной. На открытии особые слова благодарности звучали в их адрес, а также в адрес тех, кто сегодня защищает целостность России. В честь открытия выставки организовали концерт: выступали юные артисты театра танца «Каллисто»... Экспозиция будет работать в Музее изобразительных искусств до середины мая.   https://t.me/vestikbr
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