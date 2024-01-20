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В Нальчике открылась выставка резчика по камню Хусейна Куршева

В Нальчике открылась выставка резчика по камню Хусейна Куршева

20.01.2024 | 12:38
Экспонаты можно увидеть в читальном зале модельной библиотеки на ул.Пушкина. На открытие пригласили художников и читателей. На стендах – около сотни работ. Художник изображает в основном животных и людей. Использует древние находки – септарии, аммониты, другие окаменелости. Мастер собирает камни по берегам реки Баксан. Находит поистине впечатляющие экземпляры. Увлёкся творчеством около 10 лет назад, и это первая выставка. Сегодня вы ещё успеете посмотреть на работы Хусейна Куршева в модельной библиотеке на Пушкина.   https://t.me/vestikbr
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