home
Главная
>
Новости
>
В Нальчике открылась выставка работ ветерана ВОВ Михаила Ваннаха

В Нальчике открылась выставка работ ветерана ВОВ Михаила Ваннаха

13.04.2023 | 16:00
В этом году исполняется 115 лет со дня рождения автора. Работ в выставочных залах – больше двух с половиной сотен. Представлены в основном пейзажи: горы, море, уголки старого Нальчика… Художник создал их за более чем 70-летнюю творческую жизнь. Есть особый раздел - рисунки с фронта, запечатленные фрагменты событий, портреты героев. Также представлены фотографии из семейного архива. В зале собрались почитатели таланта Михаила Ваннаха, его родственники и друзья. Примечательно, что Михаил Ваннах был очень увлечен альпинизмом, что прослеживается в его работах. Прийти на выставку в Музее изобразительных искусств можно до 24-го апреля.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных