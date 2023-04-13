В Нальчике открылась выставка работ ветерана ВОВ Михаила Ваннаха

В этом году исполняется 115 лет со дня рождения автора. Работ в выставочных залах – больше двух с половиной сотен. Представлены в основном пейзажи: горы, море, уголки старого Нальчика…
Художник создал их за более чем 70-летнюю творческую жизнь. Есть особый раздел - рисунки с фронта, запечатленные фрагменты событий, портреты героев. Также представлены фотографии из семейного архива. В зале собрались почитатели таланта Михаила Ваннаха, его родственники и друзья.
Примечательно, что Михаил Ваннах был очень увлечен альпинизмом, что прослеживается в его работах. Прийти на выставку в Музее изобразительных искусств можно до 24-го апреля.
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