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В Нальчике открылась выставка работ народного художника КБР Руслана Цримова

В Нальчике открылась выставка работ народного художника КБР Руслана Цримова

12.10.2022 | 16:27
“Знак”, “Эльбрус”, “Женщина”, “Цветы”… В галерее сквера, построенного к столетию Кабардино-Балкарии, – разнообразие произведений искусства. Это картины народного художника республики, академика Российской академии художеств Руслана Цримова. На выставке он представил работы из 13 живописных серий. В зале – 24 картины, но в каждой серий мастера – десятки произведений. Увидеть все их тоже можно, но уже в интернете. Рядом с каждой работой – QR-код, который приведет к электронной коллекции... Выставка Руслана Цримова проходит в рамках проекта “Человек. Природа. Космос”. Его подготовили совместно Союз художников Кабардино-Балкарии и Российская академия художеств. С почерком Руслана Цримова ознакомились не только художники, но и студенты – из Кабардино-Балкарии и Ставропольского края. С ними академик провел беседу – своеобразный мастер-класс… Отклики на событие в галерее сквера – самые восторженные. Выставка продлится до начала ноября. Ознакомиться с творчеством одного из академиков из Кабардино-Балкарии могут все желающие.   https://t.me/vestikbr
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