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В Нальчике открылась выставка работ детей с ограничениями по здоровью “История в особенных рисунках”

В Нальчике открылась выставка работ детей с ограничениями по здоровью “История в особенных рисунках”

20.02.2023 | 16:19
В выставочном зале музея ИЗО – зрители, авторы работ и их родители. Здесь рисовать предлагают всем и на всем: на бумаге, вещах и даже друг на друге… Так проходит мастер-класс по арт-терапии под руководство Лины Дыговой. Художники отмечают, такой свободный стиль творчества помогает детям с аутизмом в общении. Выставка – это завершение проекта, который длился два года. Проект помогает не только определить способности и таланты детей с аутизмом, но и изменить отношение общества к ним, говорят авторы. Кроме того, поддержка зачастую нужна всей семье. Арт-терапия – один из самых безопасных и действенных способов воздействия на психологическое состояние человека, и малышей в том числе. Так, например, на одном из занятий ребята делали отпечатки рук на баннере и рисовали пальцами. На другом – для творчества использовали зубные щетки… Рисунки удивляли изобилием ярких красок и подходом. На занятиях с детьми работали волонтеры. В 21-м году “История в особенных рисунках” выиграл грант на “Машуке”. Сейчас авторы хотят расширить проект, сделать его федеральным. С этой целью вновь готовятся к участию в форуме.   https://t.me/vestikbr
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