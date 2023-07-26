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В Нальчике открылась выставка, посвященная памяти Данияла Хаджиева

В Нальчике открылась выставка, посвященная памяти Данияла Хаджиева

26.07.2023 | 22:02
«Мир – крутая тропа», и Даниял Хаджиев прошел по ней достойно, говорят те, кто его знал. Меценат, собиратель предметов искусства ушел из жизни в 21-м году. Выставку посвятили его памяти. Дочь коллекционера Марьям Хаджиева вместе со своим родным братом Хасаном намерена продолжить дело отца: бережно хранить уникальные экспонаты и показывать их людям. Сегодня в Музее изобразительных искусств представили больше ста полотен. Свыше 30 имен авторов, и картины – такие разные: здесь и реализм, и абстракционизм, и сюрреализм. Помимо полотен, можно увидеть фотографии из семейного архива. На черно-белых снимках – Даниял Хаджиев с семьей и друзьями. За свою жизнь Хаджиев собрал больше тысячи картин, и вклад его в сохранение культуры бесценен, говорили на открытии выставки. Ценитель прекрасного жил в Тырныаузе. В будущем его коллекцию планируют размесить в высокогорном музее в Эльбрусском районе. Ну а попасть на выставку в музее им.Андрея Ткаченко можно до 13 августа.   https://t.me/vestikbr
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