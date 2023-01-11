В Нальчике открылась выставка, посвященная годовщине освобождения Северного Кавказа от фашистских захватчиков

“Об огнях – пожарищах, о друзьях – товарищах…” Так называется выставка, которая сегодня открылась в Нальчике в Музее изобразительных искусств. Ее посвятили 80-летнему юбилею освобождения Северного Кавказа от фашистских захватчиков и в том числе – Кабардино-Балкарии.
В экспозиции – больше ста живописных полотен, а также графика и скульптура. Авторы – художники, которые жили и работали в нашей республике. Великая Ответственная оставила в их судьбах неизгладимый след: часть из них воевала, детство других пришлось на годы борьбы с фашизмом.
Посмотреть работы пришли представители Совета ветеранов и Союза художников республики, а также студенты вузов. Продлится выставка до 22 января.
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