В Нальчике открылась выставка, посвященная 100-летию образованию Кабардино-Балкарии





В Национальной библиотеке в Нальчике открылась выставка, посвященная 100-летию образованию Кабардино-Балкарии.

Организаторы постарались показать многогранную историю республики через призму книг, журналов, фотографий и иллюстраций. Экспозиция построена по тематическому принципу и состоит из шести разделов. Каждый из них освещает основные этапы динамичного и поступательного развития Кабардино-Балкарии, ее успехи и победы. На выставке также представлена литература, посвященная руководителям региона, государственным деятелям, которые внесли существенный вклад в ее развитие. На выставке также представлена поэтическая составляющая: сборники произведений именитых и современных поэтов КБР. Очень много информации о спортивных достижениях республики. Экспозицию разместили в холле главного корпуса библиотеки. Посетить ее может каждый желающий.